الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، مع ممثل الاتحاد الأوربي لدى فلسطين رالف تراف، اليوم الأحد، في رام الله، آخر المستجدات السياسية، لا سيما تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، والإجراءات الأمريكية التي اتخذتها إدارة ترامب بحق الشعب.وناقش الحمد الله مع تراف مخرجات اجتماع اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة، الذي عقد مؤخراً في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكداً على أهمية الوصول إلى اتفاق الشراكة الكاملة.وأشاد الحمد الله بدور الاتحاد الأوروبي، ودعمه المتواصل لفلسطين على كافة الأصعدة، إضافة إلى موقفه الداعم لحل الدولتين، والرافض للإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية، لا سيما في المناطق المسماة (ج).وجدد رئيس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني، خاصة التي تستهدف (الخان الأحمر)، لا سيما تهديد قوات الاحتلال لسكان الخان بإجبارهم على هدم بيوتهم بأيديهم.