شؤون فلسطينية

عريقات يدعو مجلس حقوق الإنسان لنشر قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

عريقات يدعو مجلس حقوق الإنسان لنشر قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، عن إدانته الشديدة لتدشين قطار "تل أبيب-  القدس" اليوم، واعتبره جزءاً لا يتجزأ من أجندة حكومة الاحتلال الإسرائيلية؛ لتحويل احتلالها إلى ضم.

وِأشار عريقات إلى أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستخدم الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، بما فيها وادي اللطرون وفي قريتي بيت إكسا وبيت سوريك، لصالحها كدولة احتلال.

وأكد عريقات، أن هذا المشروع هو جزء من مجموعة مشاريع غير قانونية، دفعت بها حكومة الاحتلال بما في ذلك في القدس المحتلة ومحيطها، وهو انتهاك إضافي لسلسلة الانتهاكات التاريخية الإسرائيلية المخالفة للقانون الإنساني الدولي ومواصلة حكومة الاحتلال العمل على إنهاء حدود عام 1967، مجدداً مطالبته للشركات الدولية، بعدم المشاركة في مشاريع توطيد نظام الاستيطان الاستعماري، والفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

وجدد عريقات نداءه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإطلاق ونشر قاعدة بيانات الشركات المشاركة في دعم الاحتلال والاستيطان، وفقاً للقرار36/31 الذي تم تبنيه في 24 آذار/ مارس 2016.

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