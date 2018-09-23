أبو زهري: لن نعود الى فكرة اللجنة الادارية مطلقا
رام الله - دنيا الوطن
أكد سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته لن تعود إلى فكرة اللجنة الادارية مطلقا.
أكد سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته لن تعود إلى فكرة اللجنة الادارية مطلقا.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن حركته لن تُوفر اي دعم أو شرعية لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة.
وقال: "لماذا ندعم محمود عباس؟ وعلى ماذا ندعمه؟ وما قيمة خطابه في الأمم المتحدة، الذي لم يحظ بأي شرعية أو دعم".
وأضاف: "لن ندعم عباس في ظل وجود العقوبات على غزة والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً: "لن يكون هناك لقاء قريب مع حركة فتح، حيث إن فتح معنية بلقاء قريب مع حماس"؛ لتوظيفه لدعم موقف عباس في الأمم المتحدة.
وقال: "لماذا ندعم محمود عباس؟ وعلى ماذا ندعمه؟ وما قيمة خطابه في الأمم المتحدة، الذي لم يحظ بأي شرعية أو دعم".
وأضاف: "لن ندعم عباس في ظل وجود العقوبات على غزة والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً: "لن يكون هناك لقاء قريب مع حركة فتح، حيث إن فتح معنية بلقاء قريب مع حماس"؛ لتوظيفه لدعم موقف عباس في الأمم المتحدة.
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