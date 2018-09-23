أبو زهري: لن نعود الى فكرة اللجنة الادارية مطلقا





وأشار في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن حركته لن تُوفر اي دعم أو شرعية لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة.



وقال: "لماذا ندعم محمود عباس؟ وعلى ماذا ندعمه؟ وما قيمة خطابه في الأمم المتحدة، الذي لم يحظ بأي شرعية أو دعم".



وأضاف: "لن ندعم عباس في ظل وجود العقوبات على غزة والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً: "لن يكون هناك لقاء قريب مع حركة فتح، حيث إن فتح معنية بلقاء قريب مع حماس"؛ لتوظيفه لدعم موقف عباس في الأمم المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنأكد سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته لن تعود إلى فكرة اللجنة الادارية مطلقا.