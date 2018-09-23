مصدر لـ "دنيا الوطن": وفد من حماس سيتوجه للقاهرة قريباً تلبية لدعوة مصرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، سيتوجه قريبا جداً إلى العاصمة المصرية القاهرة.
كشف مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، سيتوجه قريبا جداً إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأفاد المصدر، بأن وفد الحركة، سيتوجه إلى القاهرة؛ تلبية لدعوة مصرية لاستئناف مشاورات المصالحة الفلسطينية.
يشار إلى أن وفداً أمنياً مصرياً وصل أمس السبت، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، والقى بالدكتور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ثم غادر القطاع بعد ساعات.
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