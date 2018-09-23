المحكمة الدستورية ترد على ما يُتداول حول قرار التفسير الدستوري حول الشأن العسكري



أكدت المحكمة الدستورية العليا، بأن قرار التفسير الدستوري رقم 2/2018 الصادر عنها بتاريخ 12/9/2018 بخصوص الشأن العسكري، لم تطل به المدنيين على الاطلاق، وإنما هو قرار تفسيري يخص فقط المنتسبين إلى قوى الأمن، الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري".



وأوضحت أن ما يُشاع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أثار لبساً لدى الشارع الفلسطيني وحفيظة الكثير من الحقوقيين بناء على تفسيرات واجتهادات غير واضحة حول مضمون القرار.

رام الله - دنيا الوطنفيما يلي البيان الصادر عن المحكمة الدستورية العليا للرد على ما يتم تداوله، حول قرار التفسير الدستوري رقم 2/2018 المتعلق بالشأن العسكري.