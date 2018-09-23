النتائج الرسمية الأولية للانتخابات المحلية (الإعادة)

عقدت لجنة الانتخابات المركزية، اجتماعاً صباح اليوم، برئاسة د. حنا ناصر رئيس اللجنة، واستعرضت نتائج انتخابات مجالس الهيئات المحلية، (الإعادة) التي جرت يوم السبت 22/9/2018.





وقد أقرت اللجنة النتائج الرسمية الأولية للانتخابات، والتي صدرت بعد أن أنهت طواقم اللجنة عملية فرز الأصوات التي بدأت مساء السبت، وإدارة البيانات، وعملية توزيع المقاعد.





وأعلنت اللجنة في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته صباح اليوم الأحد، في مقرها العام الكائن في مدينة البيرة النتائج الأولية للانتخابات المحلية (الإعادة) للعام 2018 والتي جرت في كل من المزرعة الشرقية وبيرزيت من محافظة رام الله والبيرة، قيرة من محافظة سلفيت، وعزون عتمة من محافظة قلقيلية، إضافة إلى سيلة الظهر من محافظة جنين.





وتضمنت النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة إضافة إلى أسماء الفائزين، كما وأعلنت اللجنة أيضاً عن أسماء القوائم التي فازت بالتزكية في 6 هيئات محلية، ترشحت في كل منها قائمة واحدة.





وبينت اللجنة أن النسبة النهائية للاقتراع بلغت 53.6% من أصحاب حق الاقتراع في الهيئات المحلية الخمس، وقد بلغ العدد الكلي للأصوات الصحيحة 5,951 بنسبة 96.39% بينما كانت نسبة الأوراق البيضاء 1.36% والأوراق الباطلة 2.25%.





وطبقاً لقانون الانتخابات المحلية، يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة، وذلك أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعون خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها، وتكون قراراتها نهائية وملزمة، بحيث يتم بعدها نشر النتائج النهائية، وتسلم إلى وزارة الحكم المحلي.





وتنتهز اللجنة هذه الفرصة لتتقدم بالشكر من كافة المواطنين الذين شاركوا بالعملية الانتخابية، والسادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وهيئة الشؤون المدنية، وممثلي وسائل الاعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية، والمراقبين المحليين، كما تقدم اللجنة شكراً خاصاً لجميع طواقم اللجنة على ما بذلوه من جهد لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، نفتخر بها جميعاً.

رام الله - دنيا الوطن