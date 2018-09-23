شؤون فلسطينية

النتائج الرسمية الأولية للانتخابات المحلية (الإعادة)

النتائج الرسمية الأولية للانتخابات المحلية (الإعادة)
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الانتخابات المركزية، اجتماعاً صباح اليوم، برئاسة د. حنا ناصر رئيس اللجنة، واستعرضت نتائج انتخابات مجالس الهيئات المحلية، (الإعادة) التي جرت يوم السبت 22/9/2018.  

وقد أقرت اللجنة النتائج الرسمية الأولية للانتخابات، والتي صدرت بعد أن أنهت طواقم اللجنة عملية فرز الأصوات التي بدأت مساء السبت، وإدارة البيانات، وعملية توزيع المقاعد. 

وأعلنت اللجنة في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته صباح اليوم الأحد، في مقرها العام الكائن في مدينة البيرة النتائج الأولية للانتخابات المحلية (الإعادة) للعام 2018 والتي جرت في كل من المزرعة الشرقية وبيرزيت من محافظة رام الله والبيرة، قيرة من محافظة سلفيت، وعزون عتمة من محافظة قلقيلية، إضافة إلى سيلة الظهر من محافظة جنين. 

وتضمنت النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة إضافة إلى أسماء الفائزين، كما وأعلنت اللجنة أيضاً عن أسماء القوائم التي فازت بالتزكية في 6 هيئات محلية، ترشحت في كل منها قائمة واحدة.

وبينت اللجنة أن النسبة النهائية للاقتراع بلغت 53.6% من أصحاب حق الاقتراع في الهيئات المحلية الخمس، وقد بلغ العدد الكلي للأصوات الصحيحة 5,951 بنسبة 96.39% بينما كانت نسبة الأوراق البيضاء 1.36% والأوراق الباطلة 2.25%.

وطبقاً لقانون الانتخابات المحلية، يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة، وذلك أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعون خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها، وتكون قراراتها نهائية وملزمة، بحيث يتم بعدها نشر النتائج النهائية، وتسلم إلى وزارة الحكم المحلي.

وتنتهز اللجنة هذه الفرصة لتتقدم بالشكر من كافة المواطنين الذين شاركوا بالعملية الانتخابية، والسادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وهيئة الشؤون المدنية، وممثلي وسائل الاعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية، والمراقبين المحليين، كما تقدم اللجنة شكراً خاصاً لجميع طواقم اللجنة على ما بذلوه من جهد لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، نفتخر بها جميعاً.

أخبار ذات صلة

الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات

الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات

عريقات يدعو مجلس حقوق الإنسان لنشر قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

عريقات يدعو مجلس حقوق الإنسان لنشر قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

أبو زهري: لن نعود الى فكرة اللجنة الادارية مطلقا

أبو زهري: لن نعود الى فكرة اللجنة الادارية مطلقا

مصدر لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: وفد من حماس سيتوجه للقاهرة قريباً تلبية لدعوة مصرية

مصدر لـ "دنيا الوطن": وفد من حماس سيتوجه للقاهرة قريباً تلبية لدعوة مصرية

المحكمة الدستورية ترد على ما يُتداول حول قرار التفسير الدستوري حول الشأن العسكري

المحكمة الدستورية ترد على ما يُتداول حول قرار التفسير الدستوري حول الشأن العسكري

جيش الاحتلال أطلق النار صوب دراجة نارية شرق رفح ولا إصابات

جيش الاحتلال أطلق النار صوب دراجة نارية شرق رفح ولا إصابات

نيابة نابلس توقف 4 متهمين بجرم القيادة بطيش وإهمال (التفحيط)

نيابة نابلس توقف 4 متهمين بجرم القيادة بطيش وإهمال (التفحيط)

الاحتلال يُبعد أمين سر فتح بالقدس وثلاثة موظفين بالأوقاف عن الأقصى لأسبوع

الاحتلال يُبعد أمين سر فتح بالقدس وثلاثة موظفين بالأوقاف عن الأقصى لأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات

الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات

عريقات يدعو مجلس حقوق الإنسان لنشر قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

عريقات يدعو مجلس حقوق الإنسان لنشر قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

المحكمة الدستورية ترد على ما يُتداول حول قرار التفسير الدستوري حول الشأن العسكري

المحكمة الدستورية ترد على ما يُتداول حول قرار التفسير الدستوري حول الشأن العسكري

جيش الاحتلال أطلق النار صوب دراجة نارية شرق رفح ولا إصابات

جيش الاحتلال أطلق النار صوب دراجة نارية شرق رفح ولا إصابات

نيابة نابلس توقف 4 متهمين بجرم القيادة بطيش وإهمال (التفحيط)

نيابة نابلس توقف 4 متهمين بجرم القيادة بطيش وإهمال (التفحيط)

الاحتلال يُبعد أمين سر فتح بالقدس وثلاثة موظفين بالأوقاف عن الأقصى لأسبوع

الاحتلال يُبعد أمين سر فتح بالقدس وثلاثة موظفين بالأوقاف عن الأقصى لأسبوع

الخارجية: إصرار الاحتلال على هدم (الخان الأحمر) استخفاف بالإجماع الدولي

الخارجية: إصرار الاحتلال على هدم (الخان الأحمر) استخفاف بالإجماع الدولي

الحكومة تُدين تهديد سلطات الاحتلال بإجبار أهالي (الخان الأحمر) على هدم بيوتهم

الحكومة تُدين تهديد سلطات الاحتلال بإجبار أهالي (الخان الأحمر) على هدم بيوتهم

منوعات

هل تحمي نصيحة لطيفة سعد لمجرد من فخ الاغتصاب؟

هل تحمي نصيحة لطيفة سعد لمجرد من فخ الاغتصاب؟

منى زكي تستعيد سحرها بفستان أصفر شفاف.. وليلى علوي و&#34;يسرا&#34; أول المُعجبين

منى زكي تستعيد سحرها بفستان أصفر شفاف.. وليلى علوي و"يسرا" أول المُعجبين

نادية الجندي تجمع زوجيها في صورة واحدة

نادية الجندي تجمع زوجيها في صورة واحدة

ياسمين صبري تضع مذيعة في موقف محرج بسبب طلب مفاجئ

ياسمين صبري تضع مذيعة في موقف محرج بسبب طلب مفاجئ

شاهد الفستان الذي ارتدته &#34;إيمان الشريف&#34; للفت الأنظار كونها غير مشهورة

شاهد الفستان الذي ارتدته "إيمان الشريف" للفت الأنظار كونها غير مشهورة

فيديو: أديل تقبل يد فتاة محجبة أمام أكثر من 100 ألف متفرج

فيديو: أديل تقبل يد فتاة محجبة أمام أكثر من 100 ألف متفرج

أغرى عمرو دياب بمليون دولار و4 سيارات لأجلها.. &#34;آمال&#34;و&#34;آل الشيخ&#34; حب أسطوري وانتقام بـ&#34;أنغام&#34;

أغرى عمرو دياب بمليون دولار و4 سيارات لأجلها.. "آمال"و"آل الشيخ" حب أسطوري وانتقام بـ"أنغام"

شاهد نجمات الفن المصري مع &#34;باتريك ديمبسي&#34;

شاهد نجمات الفن المصري مع "باتريك ديمبسي"

فيديو: الأمير هاري يحاول تقبيل امرأة محجبة.. شاهد رد فعلها؟

فيديو: الأمير هاري يحاول تقبيل امرأة محجبة.. شاهد رد فعلها؟

تصرّف غريب من يسرا بسبب &#34;إطلالتها&#34;.. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

تصرّف غريب من يسرا بسبب "إطلالتها".. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

عربي

فيديو: فيضانات مُرعبة تضرب تونس وتُخلف خسائر بشرية ومادية

فيديو: فيضانات مُرعبة تضرب تونس وتُخلف خسائر بشرية ومادية

القوات الكردية تقتل 26 عنصراً من تنظيم الدولة شرقي سوريا

القوات الكردية تقتل 26 عنصراً من تنظيم الدولة شرقي سوريا

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر

الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين في الطائف

الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين في الطائف