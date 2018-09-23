جيش الاحتلال أطلق النار صوب دراجة نارية شرق رفح ولا إصابات





وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فإن إطلاق النار على الدراجة لم يسفر عن وقوع إصابات.





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين شرقي قطاع غزة، حيث شهدت فعاليات الإرباك الليلي أمس السبت، إصابة ما يقارب 15 مواطناً بالرصاص والاختناق.









رام الله - دنيا الوطنأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار صوب دراجة نارية، كانت تسير على شارع (جكر) شرقي رفح جنوب قطاع غزة.