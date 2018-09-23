شؤون فلسطينية

نيابة نابلس توقف 4 متهمين بجرم القيادة بطيش وإهمال (التفحيط)

نيابة نابلس توقف 4 متهمين بجرم القيادة بطيش وإهمال (التفحيط)
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وكيل نيابة مكافحة الجرائم المرورية في نيابة نابلس، الأستاذ د. رائف واكد، قراراً بتوقيف أربعة متهمين مدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، على أن يراعى تمديد توقيفهم مدداً أخرى وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أمام قاضي الصلح المختص.

وأكد أن ذلك لغايات استكمال التحقيقات الجارية معهم بخصوص قيامهم بقيادة مركباتهم بطيش وإهمال (التفحيط) وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر في عدد من شوارع المدينة، وذلك خلافاً للمادة (98) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبذات الوقت أصدر وكيل النيابة أمراً يقضي بحرمان المتهمين من رخصة القيادة لمدة 30 يوماً، وتم إيداع الرخص في دائرة الترخيص أصولاً.

وقد جاء هذا القرار تنفيذاً لتعليمات النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك بالخصوص، والتي تؤكد على ضرورة فتح تحقيق ابتدائي من قبل وكلاء النيابة المتخصصين بمكافحة الجرائم المرورية في جميع جنح المرور الخطرة المنصوص عليها في المواد (96) و(98) و(107) و(113) و(115) وخاصة في حالات حدوث إصابات جسدية خطرة أو في حالات فرار السائق أو قيادة مركبة غير قانونية (مشطوبة أو مسروقة).

 كذلك توقيف المتهمين بعد استجوابهم بما يتفق وصحيح القانون في حال اقتضت إجراءات التحقيق ذلك، مع ضرورة إعمال أحكام المادة (100) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 والمتعلقة بحرمان المتهم من رخصة القيادة لمدة معينة، وذلك قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة وفق الأصول القانونية، إذ إن المشرع منح النيابة العامة السلطة التقديرية بحرمان المتهم من رخصة القيادة (سحب الرخصة) في مرحلة التحقيق الابتدائي.

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