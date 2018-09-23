الاحتلال يُبعد أمين سر فتح بالقدس وثلاثة موظفين بالأوقاف عن الأقصى لأسبوع

رام الله - دنيا الوطنقررت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إبعاد أمين سر حركة (فتح) إقليم القدس شادي المطور، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.وكانت سلطات الاحتلال، قد قررت صباح اليوم، إبعاد ثلاثة من موظفي الأوقاف عن المسجد الأقصى المبارك، حتى بداية الشهر المقبل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأفاد المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، بأن قرارات الإبعاد الجديدة، شملت حارس الأقصى مهدي العباسي، ومن لجنة الإعمار رائد الزغير، وحسام سدر.ولفت إلى أن الاحتلال حدّد للموظفين الثلاثة الأسبوع المقبل، موعداً للتحقيق معهم، للنظر في قضية الإبعاد، ومدته.