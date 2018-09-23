الخارجية: إصرار الاحتلال على هدم (الخان الأحمر) استخفاف بالإجماع الدولي





كما اعتبرته استخفافاً بالمطالبات الدولية والأممية لسلطات الإحتلال، بالتراجع عن هذا القرار الاستيطاني الإستعماري، مؤكدة أنها تواصل بذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية؛ لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم للمحاكم الدولية المختصة.





وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي، بسرعة التحرك في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان (الخان الأحمر)، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على التراجع الفوري عن هذا القرار، والإجراء العنصري.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبته لمواطني (الخان الأحمر) هدم منازلهم بأيديهم وإمهالهم قبل الأول من تشرين الأول/ المقبل،وتعتبره امتداداً لعنجهية الاحتلال وبلطجة القوة التي تحكم مواقفه وسياساته، وامتداداً لعقلية عنصرية بغيضة، تستبيح حياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ضاربةً بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لقرار الاحتلال بهدم (الخان الأحمر) وترحيل سكانه بالقوة.