الحكومة تُدين تهديد سلطات الاحتلال بإجبار أهالي (الخان الأحمر) على هدم بيوتهم

رام الله - دنيا الوطندانت حكومة الوفاق الوطني، تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإجبار أهالي (الخان الأحمر) على هدم بيوتهم بأيديهم.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن تلك التهديدات مرفوضة، وهي تعبر عن مدى تغول وسعار الاحتلال وانحطاط العقلية، التي تقف وراء تلك الخطوات التدميرية ضد أهلنا وأبناء شعبنا، والتي تنتهجها حكومة الاحتلال في تجاوز سافر لكافة الشرائع والقوانين الدولية، ولكافة الأعراف المتفق عليها بين أبناء البشرية.وأضاف المتحدث الرسمي، بأنه لم يسمع أحد على وجه الكرة الأرضيّة في عصرنا الحالي، عمن يُجبر أحداً على هدم بيته بيديه، ولم يقع ذلك إلا في أشد مراحل التاريخ ظلماً وظلاماً، وبدوافع الانتقام في لحظة تفشي سواد الوحشية وطغيانه على بياض الإنسانية.وشدد المتحدث الرسمي، على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، تتحمل المسؤولية كاملة عن أية إجراءات تتخذها ضد أبناء شعبنا في (الخان الأحمر)، خصوصاً وأن أي من إجراءات الاحتلال في كامل بلادنا المحتلة، تعتبر تجاوزاً واعتداءً فاضحاً على القوانين الدولية.وأكد المتحدث الرسمي، على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بعمل خطير إزاء عدوانها على (الخان الأحمر) وتهدف من ورائه إلى فرض وقائع تقسيم وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين، والاستيلاء نهائياً على مدينة القدس ومحيطها، الأمر الذي يُدمر كافة الآمال، ويدفع إلى مزيد من القلق والتوتر في كافة أرجاء المنطقة.وطالب المتحدث الرسمي، بضرورة تحرك دولي سريع لوقف هذا التهور الاحتلالي الإسرائيلي.