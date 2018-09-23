إضراب شامل في جميع مؤسسات (أونروا) غداً الاثنين

أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، عن الإضراب الشامل في كل مؤسسات الوكالة، غدا الاثنين؛ رفضاً لفصل مئات الموظفين، وللتقليصات الخطيرة بحق اللاجئين.





وقال الاتحاد في بيان صحفي، صباح اليوم الأحد، إن إدارة الوكالة، أغلقت كل أبواب الحوار؛ لتجاوز الأزمة المتعلقة بفصل 956 موظفاً، بل وتهدد بإعادة التشكيل الصفي، الذي قد ينتج عنه إلغاء عقود المئات من المعلمين اليومي، عدا عن التهديد لمعلمي الدبلوم، والتقاعد الاستثنائي.





وأوضح أن على جميع الموظفين والعاملين في (أونروا) الالتزام بالإضراب الشامل، وأنه ما من أحد من الموظفين في مأمن، وأن الجميع تحت تهديد الفصل أو التقليص من قبل إدارة الوكالة.





ونوه إلى مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل، الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي، حيث سيُعلن فيه عن إجراءات نقابية غير مسبوقة، بحجم ما وصفه "جريمة فصل الموظفين".





واختتم بيان الاتحاد بدعوة إدارة (أونروا) إلى أن تسارع في نزع فتيل الأزمة- وبإمكانها ذلك- أو أن تتحمل تبعات تدهور الأمور.

رام الله - دنيا الوطن