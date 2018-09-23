سلطات الاحتلال تُقرر إغلاق عدة طرق بالقدس بحجة الأعياد اليهودية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تُغلق سلطات الاحتلال، اعتباراً من مساء اليوم، مسارات طرق عديدة في محيط البلدة القديمة بالقدس على مدار الثلاثة أيام المقبلة بحجة الأعياد اليهودية.من جهة أخرى، استدعت قوات الاحتلال، أكثر من 20 ناشطاً مقدسياً من بينهم أمين سر حركة فتح في القدس، شادي المطور للتحقيق معهم اليوم، في مراكز شرطة الاحتلال.