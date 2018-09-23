أبويوسف: ما يصدر من تصريحات توتيرية من قبل حماس لمهاجمة القيادة لن تحقق الوحدة

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف عن مجموعة من الفعاليات خلال الايام القادمة لدعم الرئيس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وللتأكيد على الالتفاف حول القيادة في موقفها الرافض للقرارات والاملاءات الامريكية لتنفيذ ما تسمى صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية ومواجهتها لجرائم الاحتلال الاسرائيلي.واوضح ابو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، أن مسيرات سوف تنطلق الخميس المقبل في محافظات الوطن ومخيمات اللجوء من أجل دعم السيد الرئيس وتأكيداً على أن شعبنا سوف يبقى متمسكاً بحقوقه من أجل حريته واستقلاله.وشدد ابو يوسف على أن البعض يحاول أن يبتعد من خلال تصريحاته ومواقفه عن الكل الفلسطيني وأن يضع عراقيل أمام الوحدة الوطنية التي لابد وأن تتوج من خلال مواجهة كل المخاطر والتحديات الماثلة أمام المشروع الوطني بوحدة وطنية وجدية الى جانب موقف فصائلي داعم أيضاً للموقف الذي سيعلن عنه السيد الرئيس في الامم المتحدة.وأكد ابو يوسف أن ما يصدر من تصريحات توتيريه من قبل حركة حماس لمهاجمة القيادة لن تحقق الوحدة الوطنية معربا عن أمله بأن ترتقي حماس بمواقفها وأن تبتعد عن ما يمكن أن يشكل عوائق أمام وحدة شعبنا على الارض في مواجهة المخططات الاسرائيلية والامريكية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية..