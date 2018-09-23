في حملة غير مسبوقة.. الصين تُغلق 13 ألف موقع إلكتروني

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الصين أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني غير قانوني، تعمل منذ العام 2015، في إطار حملة لثلاثة أشهر، ضد المعلومات "الضارة" على الإنترنت.وذكرت وكالة (رويترز) أمس السبت، أن المكتب المعني بمراقبة المنشورات غير القانونية، أغلق أكثر من أربعة آلاف موقع إلكتروني وحساب على الإنترنت، مشيرة إلى وجود رقابة مشددة على الإنترنت في الصين، بما في ذلك المواد الإباحية والقمار ونشر الشائعات.وبدأت الحملة في أيار/ مايو، وتعاملت السلطات مع 120 مخالفة وأمرت 230 شركة بتصحيح مخالفات الإنترنت.ووفقاً للمكتب الوطني لمكافحة الأعمال الإباحية والمطبوعات غير القانونية، جرى حذف أكثر من 147 ألف منشور يتضمن معلومات ضارة بحلول نهاية آب/ أغسطس.