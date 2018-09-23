القوات الكردية تقتل 26 عنصراً من تنظيم الدولة شرقي سوريا

وقال المركز الإعلامي على موقعه على الإنترنت، اليوم الأحد: "حاول مسلحو تنظيم الدولة مهاجمة القرية بالقرب من الحدود مع العراق، بما في ذلك استخدام طائرات بدون طيار، وتم صد الهجوم، وجرى إسقاط الطائرة المسيرة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.



وجاء في التقرير: "بلغ إجمالي عدد الذين جرى تصفيتهم يوم السبت، 26 مسلحاً، وقتل ثلاثة منهم في غارة جوية للتحالف".



وأطلقت (قسد) المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية البرية ضد تنظيم الدولة في 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لتحرير منطقة هجين وما حولها في ريف دير الزور، شرقي الفرات.



وأعلن التحالف الدولي، الذي يدعم قوات سوريا الديمقراطية في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي، إطلاق عملية تطهير منطقة الدشيشة معقل تنظيم الدولة الشهير شمال شرقي سوريا.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، قد أعلنت مطلع أيار/ مايو الماضي، استئناف المعركة لاستعادة آخر الجيوب، التي تحت سيطرة تنظيم الدولة شرقي البلاد، وذلك بعد توقف عملياتها عن القتال ضد التنظيم بعدما بدأت تركيا هجوماً في كانون الثاني/ يناير، على منطقة عفرين، شمال غربي سوريا.



وكانت (قسد) أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، انطلاق حملة (عاصفة الجزيرة) العسكرية؛ لتحرير الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، موضحة أنها "تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية، وشرق الفرات من المسلحين، وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي.



وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في أيار/ مايو الماضي، بإرسال معدات وأسلحة ثقيلة لقوات سوريا الديمقراطية؛ لشن حملة عسكرية لتحرير مدينة الرقة، التي كان أعلنها التنظيم عاصمة (دولة الخلافة) المزعومة في سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات.



رام الله - دنيا الوطنأفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بأنه تم القضاء على 26 مسلحاً من تنظيم الدولة، أثناء المعركة على قرية الباغوز في محافظة دير الزور شرق سوريا، أمس السبت.