تنفيذية منظمة التحرير تُقدم ورقة بالخطوات المُزمع اتخاذها في المرحلة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنوصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، زيارة الرئيس محمود عباس إلى كل من فرنسا وإيرلندا بالناجحتين، وبأن لهما أثرهما الإيجابي، متوقعاً أن تؤسس هاتان الزيارتان لحراك في الأمم المتحدة حول فلسطين.وحول وجود إشارات لإمكانية اعتراف فرنسا وإيرلندا بالدولة الفلسطينية، قال مجدلاني: إن الإشارات موجودة وهناك تطمينات وتطور إيجابي من هاتين الدولتين بهذا الاتجاه، قد يحدث خلال الفترة القليلة المقبلة.وأشار مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إلى اللقاء المهم الذي سيعقده الرئيس مع عدد من رؤساء الدول، ووزراء الخارجية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، عشية الخطاب التاريخي، الذي سيلقيه بالأمم المتحدة.واعتبر مجدلاني هذا اللقاء، فرصة ومناسبة لحشد التأييد والدعم الدوليين للمواقف التي سيعبر عنها الرئيس في خطابه، واستكشاف المواقف الدولية تجاه دعم المبادرة السياسية الفلسطينية.وبشأن جلسة المجلس المركزي الشهر المقبل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن تنفيذية المنظمة، ستتقدم بورقة تحدد فيها ما تم تنفيذه منذ انعقاد الجلسة الأخيرة للمركزي، والخطوات المزمع اتخاذها في المرحلة المقبلة.وأشار إلى أن ما سيُطرح على جدول أعمال المجلس المركزي هو ما نُفذ من قرارات، وما الخطوات القادمة على صعيد تحديد العلاقة مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة، والعملية السياسية وأيضاً إنهاء الانقسام.