انطلاق فعاليات شعبية في مختلف أنحاء الوطن دعماً للرئيس بالأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنتنطلق فعاليات شعبية في مختلف أنحاء الوطن، وفي كافة أماكن تواجد شعبنا، إسناداً والتفافاً حول الرئيس محمود عباس، ودعماً لخطابه التاريخي في الأمم المتحدة الخميس المقبل الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري.وقال أمين سر حركة فتح في نابلس، جهاد رمضان لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إن شعبنا وبكافة فصائل منظمة التحرير، يقف موحداً خلف السيد الرئيس، الذي قال (لا) مرات عديدة متبوعة ومعززة ومدعمة بصمود شعبنا.وأضاف رمضان، أن شعبنا مستعد للانطلاق بهذه الفعاليات نصرة للحق، ولخطاب فلسطين التاريخي، الذي سيحدد فيه السيد الرئيس الموقف الفلسطيني المتمسك بحقه باسم 13 مليون فلسطيني.ومن جهته، قال جمال عبيد، عضو الحملة الشعبية لدعم الرئيس، إن الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، تدعم خطاب السيد الرئيس، الذي سيلقيه أمام الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن حملة الدعم للسيد الرئيس، انطلقت في خطوتها الأولى أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن تتواصل بأشكال مختلفة خلال الأيام المقبلة.وأضاف عبيد، أنه منذ انطلاق الحملة أمس لوحظ الارتفاع الكبير في التفاعل معها، الأمر الذي يُظهر مدى الالتفاف الشعبي الواسع حول الرئيس محمود عباس.ومن ناحيته، قال أمين سر حركة فتح في الدنمارك، وليد الظاهر: إن الحركة ستوجه عدة رسائل ومخاطبات للأحزاب الدنماركية وللبرلمانات والحكومات الأوروبية بشكل عام لدعم خطاب السيد الرئيس محمود عباس، بالجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل الانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل، ولدعم الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين.وأضاف الظاهر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن هذه الرسائل، ستشرح الوضع الفلسطيني الحالي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، وضرورة دعم خطة الرئيس للسلام، مشيراً إلى أن حركة فتح، ستقوم بحملة جمع تواقيع لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، واستثمار الموقف الأوروبي المتقدم والداعم للقضية الفلسطينية.ودعا الظاهر العقلاء في حركة حماس إلى تغيير تفكيرها الحزبي الفصائلي، الذي لا يعني الكل الوطني الفلسطيني، ودعم سيادة الرئيس والالتفاف حوله، معتبراً أن من يعمل غير ذلك، يكون خائناً، ويخدم أجندات غير فلسطينية وغير وطنية.