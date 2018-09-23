وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده ومعها المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، متمسكون بالمطالب الـ 13، التي طرحوا على قطر، في بداية الأزمة الخليجية.وقال شكري: إن الأزمة مع قطر وتطوراتها لم تتحرك، وليس بها جديد، مشيرًا إلى أنه لن يحدث أي جديد إلا مع بدء قيام قطر بتنفيذ 13 مطلباً للدول الأربعة، بحسب ما نقلت عنه قناة (روسيا اليوم).وأضاف: موقف مصر ثابت لن يتغير مع دول المقاطعة، وهي: السعودية والإمارات والبحرين، حتى تنفذ المطالب.