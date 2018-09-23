عساف: استمرار الفعاليات الشعبية التضامنية مع أهالي قرية (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أنه يتم الإعداد لفعالية كبيرة في خيمة الاعتصام بقرية (الخان الأحمر)، دعماً للرئيس محمود عباس لحظة إلقائه خطابه المهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن جهة ثانية، أكد عساف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، استمرار الفعاليات الشعبية التضامنية مع أهالي قرية الخان؛ لمنع الاحتلال من هدمها وتهجير سكانها.وأوضح عساف، أن الحضور الشعبي الكبير في (الخان الأحمر) استطاع أن يُحرك الرأي العام الدولي، والسياسيين والبرلمانيين في العالم، الذين أدركوا حجم خطورة الجريمة، التي تحاول إسرائيل ارتكابها ضد (الخان الأحمر) وكل التجمعات البدوية.