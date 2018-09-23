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دولي

أمريكا: لن نتردد في فرض عقوبات على من يُرسل وقوداً إلى كوريا الشمالية

أمريكا: لن نتردد في فرض عقوبات على من يُرسل وقوداً إلى كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت: "إن واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات على أي طرف يساعد في إرسال وقود إلى كوريا الشمالية، في تحذير واضح لروسيا بعد أيام من اتهام نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، موسكو بالتحايل على هذه العقوبات".

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن كوريا الشمالية، تواصل استخدام أساليب للتملص من عقوبات الأمم المتحدة"، مضيفة: "إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حظر عمليات نقل الوقود من سفينة لأخرى إلى كوريا الشمالية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

وتابعت ناورت: "الولايات المتحدة لن تتردد في فرض عقوبات على أي فرد أو كيان أو سفينة تدعم الأنشطة الكورية الشمالية غير المشروعة، بصرف النظر عن الجنسية".

وعزز مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006 في محاولة لوقف تمويل برامج بيونجيانج في مجالي الأسلحة النووية والصاروخية الباليستية.

ولكن المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا في الآونة الأخيرة، أظهرت وجود تصدع في وحدة المجلس بسبب هذه العقوبات.

وقالت هايلي يوم الاثنين: "إن واشنطن تملك دليلاً على ارتكاب روسيا انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق".

وأضافت: "إن روسيا ساعدت كوريا الشمالية على الحصول بشكل غير قانوني على وقود من خلال عمليات نقل في البحر، ورفضت طرد كوري شمالي أدرج مجلس الأمن اسمه ضمن قائمة سوداء العام الماضي، وضغطت من أجل إجراء تغييرات في تقرير مستقل للأمم المتحدة، بشأن انتهاك العقوبات لتغطية خروقات الروس".

وقالت روسيا عقب تصريحات هايلي: "إن موسكو لم تضغط على معدي تقرير الأمم المتحدة، وأنحى باللوم على هايلي في زيادة التوترات".

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