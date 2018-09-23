هيئة كسر الحصار تُعلن عن انطلاق الحراك البحري التاسع غداً الاثنين



وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد: "آن الأوان للمجتمع الدولي، أن يتحرك، ويصحو ضميره للجم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفة: "لن نركع في غزة، ولن نقبل بتسليم سلاح المقاومة، وسنواصل مسيراتنا".



ووجهت الهيئة رسالة إلى الشعوب العربية، بالتحرك لوقف السياسة الدولية الظالمة المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.



بدوره، أكد الدكتور أيمن السحباني، مدير الإسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء، أن هناك ثمانية آلاف عملية مؤجلة للمرضى في مستشفيات قطاع غزة؛ بسبب نفاد المستلزمات الطبية، لافتاً إلى أنه في مستشفى الشفاء هناك 5500 عملية مؤجلة.



وأشار السحباني، إلى أن الأزمة الصحية في قطاع غزة، تجاوزت الخطوط الحمراء، مشدداً على ضرورة أن يتدارك المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، هذه المأساة والخطوط الحمراء.



وقال السحباني: "بدأنا باستنفاد المخزون الاستراتيجي من الوقود في وزارة الصحة"، مضيفاً: "هناك 50% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر في مستشفيات وزارة الصحة".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، أن غداً الاثنين، سينطلق الحراك البحري التاسع، وسيسانده حراك بري.