الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين في الطائف

رام الله - دنيا الوطنوجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه إثر زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمحافظة الطائف، وبناء على اقتراحه أوعز الملك سلمان، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية، وليست جنائية.