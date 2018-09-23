الأمن الجزائري يُلقي القبض على مروجي شائعة وفاة (بوتفليقة)

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة الجزائرية، القبض على شخصين متهمين بنشر أخبار مغلوطة عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.وقالت وسائل إعلام جزائرية: إن الموقوفين طالبين جامعيين ينحدران من مدينتي ندرومة ومغنية شمالي غرب الجزائر، وقد أنشآ صفحة (محبي وعشاق قناة النهار) على (فيسبوك)، وروجا عبرها خبر وفاة الرئيس الجزائري.وفي وقت سابق، أخطرت مجموعة النهار الإعلامية الجزائرية، المصالح الأمنية، التي فتحت بدورها تحقيقاً أدى إلى توقيف الشابين اللذين نشرا الخبر، أثناء انتقال الرئيس الجزائري إلى جنيف لإجراء فحوص طبية "روتينية".يشار إلى أن قانون العقوبات الجزائري، يعاقب كل من أساء إلى رئيس الجمهورية، بعبارات تتضمن إهانة أو سباً أو قذفاً، سواء أكان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.