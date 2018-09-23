عاجل

  • اتحاد موظفي أونروا يدعو لأوسع مشاركة في الإضراب الشامل بمؤسسات الوكالة كافة غدًا الاثنين

عربي

الدفاعات الصاروخية السعودية تعترض صاروخاً حوثياً

الدفاعات الصاروخية السعودية تعترض صاروخاً حوثياً
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (الإخبارية) السعودية، أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت صاروخاً باليستياً، أطلقته جماعة (الحوثي) باتجاه جيزان جنوبي المملكة.

بدورها، أفادت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، أن القوة الصاروخية، أطلقت مساء اليوم السبت، صاروخاً باليستيا على مطار جيزان الإقليمي.

وأوضح مصدر في القوة الصاروخية الحوثية، أنه تم استهداف مطار جيزان الإقليمي بصاروخ باليستي من طراز (بدر 1)، وحسب المصدر، أصاب الصاروخ هدفه بدقة.

أخبار ذات صلة

فيديو: فيضانات مُرعبة تضرب تونس وتُخلف خسائر بشرية ومادية

فيديو: فيضانات مُرعبة تضرب تونس وتُخلف خسائر بشرية ومادية

القوات الكردية تقتل 26 عنصراً من تنظيم الدولة شرقي سوريا

القوات الكردية تقتل 26 عنصراً من تنظيم الدولة شرقي سوريا

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر

الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين في الطائف

الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين في الطائف

الأمن الجزائري يُلقي القبض على مروجي شائعة وفاة (بوتفليقة)

الأمن الجزائري يُلقي القبض على مروجي شائعة وفاة (بوتفليقة)

بعد تكهنات بخضوعه للإقامة الجبرية.. ظهور نادر لولي العهد السعودي السابق

بعد تكهنات بخضوعه للإقامة الجبرية.. ظهور نادر لولي العهد السعودي السابق

فيديو: فيضانات تضرب تونس وتخلف خسائر بشرية ومادية

فيديو: فيضانات تضرب تونس وتخلف خسائر بشرية ومادية

رفض طلب مبارك ونجليه بالتصالح في قضية القصور الرئاسية

رفض طلب مبارك ونجليه بالتصالح في قضية القصور الرئاسية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

أبويوسف: ما يصدر من تصريحات توتيرية من قبل حماس لمهاجمة القيادة لن تحقق الوحدة

أبويوسف: ما يصدر من تصريحات توتيرية من قبل حماس لمهاجمة القيادة لن تحقق الوحدة

انطلاق فعاليات شعبية في مختلف أنحاء الوطن دعماً للرئيس بالأمم المتحدة

انطلاق فعاليات شعبية في مختلف أنحاء الوطن دعماً للرئيس بالأمم المتحدة

عساف: استمرار الفعاليات الشعبية التضامنية مع أهالي قرية (الخان الأحمر)

عساف: استمرار الفعاليات الشعبية التضامنية مع أهالي قرية (الخان الأحمر)

الخارجية: التحريض الإسرائيلي على الرئيس رفض مُمنهج للمفاوضات

الخارجية: التحريض الإسرائيلي على الرئيس رفض مُمنهج للمفاوضات

صيدم: إطلاق مسابقة بطل فلسطين في الرياضيات قريباً

صيدم: إطلاق مسابقة بطل فلسطين في الرياضيات قريباً

هيئة الأسرى: تشريح جثمان الشهيد محمد الريماوي اليوم الأحد بحضور طبيب فلسطيني

هيئة الأسرى: تشريح جثمان الشهيد محمد الريماوي اليوم الأحد بحضور طبيب فلسطيني

التنمية الاجتماعية وجامعة بيرزيت تختتمان دورة الناطق الإعلامي

التنمية الاجتماعية وجامعة بيرزيت تختتمان دورة الناطق الإعلامي

معبر الكرامة يعمل اليوم الأحد للساعة 10:30 صباحاً

معبر الكرامة يعمل اليوم الأحد للساعة 10:30 صباحاً

منوعات

نادية الجندي تجمع زوجيها في صورة واحدة

نادية الجندي تجمع زوجيها في صورة واحدة

ياسمين صبري تضع مذيعة في موقف محرج بسبب طلب مفاجئ

ياسمين صبري تضع مذيعة في موقف محرج بسبب طلب مفاجئ

شاهد الفستان الذي ارتدته &#34;إيمان الشريف&#34; للفت الأنظار كونها غير مشهورة

شاهد الفستان الذي ارتدته "إيمان الشريف" للفت الأنظار كونها غير مشهورة

فيديو: أديل تقبل يد فتاة محجبة أمام أكثر من 100 ألف متفرج

فيديو: أديل تقبل يد فتاة محجبة أمام أكثر من 100 ألف متفرج

أغرى عمرو دياب بمليون دولار و4 سيارات لأجلها.. &#34;آمال&#34;و&#34;آل الشيخ&#34; حب أسطوري وانتقام بـ&#34;أنغام&#34;

أغرى عمرو دياب بمليون دولار و4 سيارات لأجلها.. "آمال"و"آل الشيخ" حب أسطوري وانتقام بـ"أنغام"

شاهد نجمات الفن المصري مع &#34;باتريك ديمبسي&#34;

شاهد نجمات الفن المصري مع "باتريك ديمبسي"

فيديو: الأمير هاري يحاول تقبيل امرأة محجبة.. شاهد رد فعلها؟

فيديو: الأمير هاري يحاول تقبيل امرأة محجبة.. شاهد رد فعلها؟

تصرّف غريب من يسرا بسبب &#34;إطلالتها&#34;.. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

تصرّف غريب من يسرا بسبب "إطلالتها".. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار السخرية صادم.. وأكد علاقتها بـ&#34;عمرو دياب&#34;

سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار السخرية صادم.. وأكد علاقتها بـ"عمرو دياب"

ظهور نادر لشريف منير بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة

ظهور نادر لشريف منير بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة

عربي

القوات الكردية تقتل 26 عنصراً من تنظيم الدولة شرقي سوريا

القوات الكردية تقتل 26 عنصراً من تنظيم الدولة شرقي سوريا

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر

الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين في الطائف

الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين في الطائف

الأمن الجزائري يُلقي القبض على مروجي شائعة وفاة (بوتفليقة)

الأمن الجزائري يُلقي القبض على مروجي شائعة وفاة (بوتفليقة)