الدفاعات الصاروخية السعودية تعترض صاروخاً حوثياً

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (الإخبارية) السعودية، أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت صاروخاً باليستياً، أطلقته جماعة (الحوثي) باتجاه جيزان جنوبي المملكة.بدورها، أفادت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، أن القوة الصاروخية، أطلقت مساء اليوم السبت، صاروخاً باليستيا على مطار جيزان الإقليمي.وأوضح مصدر في القوة الصاروخية الحوثية، أنه تم استهداف مطار جيزان الإقليمي بصاروخ باليستي من طراز (بدر 1)، وحسب المصدر، أصاب الصاروخ هدفه بدقة.