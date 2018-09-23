(هآرتس): إسرائيل تتعامل مع القطاع بالوقت الضائع.. وتصعيد جديد قريبًا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن إسرائيل تتعامل مع قطاع غزة في الوقت الضائع، بدون إحداث اي تقدم في الاتصالات الدولية؛ لإيجاد حل، متوقعة في الوقت ذاته، أن يحدث تصعيد جديد قريبًا، وفي المستقبل غير البعيد.
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن إسرائيل تتعامل مع قطاع غزة في الوقت الضائع، بدون إحداث اي تقدم في الاتصالات الدولية؛ لإيجاد حل، متوقعة في الوقت ذاته، أن يحدث تصعيد جديد قريبًا، وفي المستقبل غير البعيد.
وفي سياق متصل، قالت الصحيفة ذاتها: "يبدو أن سكان قطاع غزة، حددوا نقطة ضعف جديدة للجيش الإسرائيلي، الذي يواجه صعوبة في التعامل مع المظاهرات الجماهيرية بالليل".
وأضافت: "هناك سيناريو يثير القلق للجيش الإسرائيلي، ويتعلق باحتمال حدوث عمليات توغل جماعي ليلاً، تحت رعاية المظاهرات، والتي قد تنتهي بالدخول إلى مستوطنة إسرائيلية".
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