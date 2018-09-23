(هآرتس): إسرائيل تتعامل مع القطاع بالوقت الضائع.. وتصعيد جديد قريبًا





وأضافت: "هناك سيناريو يثير القلق للجيش الإسرائيلي، ويتعلق باحتمال حدوث عمليات توغل جماعي ليلاً، تحت رعاية المظاهرات، والتي قد تنتهي بالدخول إلى مستوطنة إسرائيلية".

وفي سياق متصل، قالت الصحيفة ذاتها: "يبدو أن سكان قطاع غزة، حددوا نقطة ضعف جديدة للجيش الإسرائيلي، الذي يواجه صعوبة في التعامل مع المظاهرات الجماهيرية بالليل".