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بعد هجوم الأهواز.. إيران تستدعي سفراء أوروبيين

بعد هجوم الأهواز.. إيران تستدعي سفراء أوروبيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت (حركة النضال العربي لتحرير الأهواز) المسؤولية عن الهجوم، الذي استهدف العرض العسكري للحرس الثوري الإيراني، والذي أسفر عن 29 قتيلاً، وعشرات الجرحى.

واستدعت السلطات الإيرانية سفراء هولندا، والدنمارك، وبريطانيا مساء السبت، بشأن هجوم الأهواز، واتهمت بلدانهم بإيواء جماعات إيرانية معارضة، بحسب ما جاء على موقع (العربية).

وكان وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، حمَّل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن الهجوم.

ووسط ارتباك في التصريحات الرسمية الإيرانية حول الجهة المسؤولة، أمر الرئيس حسن روحاني قوات الأمن باستخدام كل سلطاتها لتحديد هوية منفذي الهجوم.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أعلن أن هجوماً استهدف عرضاً عسكرياً، السبت، في الأهواز بجنوب غربي إيران، أسفر عن مقتل 29 وإصابة العشرات.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن الهجوم استهدف منصة احتشد فيها المسؤولون لمتابعة الحدث الذي يقام سنوياً بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن حصيلة الهجوم، ارتفعت إلى 29 قتيلاً، وأصيب أكثر من 60 شخصاً.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن حاكم "إقليم خوزستان"، علي حسين حسين زاده، قوله: "إن متشددين اثنين قتلا، واعتقل اثنان آخران".

من جهته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال عبد الفضل شكرجي للتلفزيون الرسمي: إن "من أصل أربعة مهاجمين أرسل ثلاثة إلى الجحيم في عين المكان، ولحق بهم بعد قليل الرابع، الذي أصيب وأوقف بسبب خطورة إصابته".

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