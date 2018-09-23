هيئة الأسرى: تشريح جثمان الشهيد محمد الريماوي اليوم الأحد بحضور طبيب فلسطيني

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أنه سيتم تشريح جثمان الشهيد محمد الريماوي (24 عاماً)، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، اليوم الأحد في معهد الطب العدلي أبو كبير، وذلك بحضور مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني الطبيب ريان العلي.





وبينت الهيئة، أنها تمكنت بعد ترشيحها للطبيب العلي لحضور التشريح، وبالتعاون مع الجهات الفلسطينية المختصة، من التنسيق له وإصدار التصريح اللازم لحضور عملية التشريح، والوقوف على تفاصيلها وما سينتج عنها، علماً بأن ذلك تم بعد جهود حثيثة ومتابعة متواصلة، قامت بها الوحدة القانونية في الهيئة، وتقديمها التماساً مُصغراً لنيابة الاحتلال الإسرائيلي، والذي تضمن المطالبة بتشريح، وتسليم جثمان الشهيد.





وأشارت الهيئة، إلى أن عملية التشريح ستستغرق عدة ساعات، وأنه من المحتمل أن يتم تسليم جثمان الشهيد بعد الانتهاء من التشريح، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات مؤكدة بخصوص ذلك.





ودعت الهيئة المجتمع الدولي التحرك الفوري؛ لمحاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية، مشيرة إلى أن سياسة الإعدامات بدل الاعتقال، أصبحت نهجاً وجزءاً من السياسة "الإسرائيلية" المتعمدة.





يذكر، أن الأسير الريماوي استشهد يوم 18/9/2018، نتيجة الضرب الوحشي، الذي تعرض له على أيدي قوات خاصة إسرائيلية، خلال اعتقاله من منزله، ونقله الى مستوطنة (حلميش)، علماً أنه سليم ولا يعاني من أي أمراض.

رام الله - دنيا الوطن