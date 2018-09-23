(محمد) ضمن الأسماء الأكثر انتشاراً في بريطانيا

رام الله - دنيا الوطنأفاد المركز الوطني للإحصاء في بريطانيا، بأن اسم (محمد)، كان ضمن أكثر الأسماء شيوعاً بين مواليد عام 2017 المنصرم.وجاء اسم (محمد) ضمن قائمة أكثر 10 أسماء شيوعاً بين المواليد الذكور في بريطانيا لعام 2017.ومع الإحصائية المُعلنة، يصبح اسم (محمد) متقدماً بـ 20 مركزاً عمّا كان عليه في 2007، إذ دخل آنذاك ضمن قائمة الأسماء الـ 100 الأكثر شيوعاً.وكان اسم (محمد)، يحتل المرتبة 38 بين أسماء المواليد الذكور في 2007، في حين وصل إلى المرتبة الـ 10 في الإحصاء الأخير.يذكر، أن اسم (أوليفر)، تصدر قائمة أكثر الأسماء شيوعاً بين المواليد في بريطانيا لعام 2017، تلاه (هاري)، ثم (جورج)، و(نواه)، و(جاك)، و(جاكوب)، و(ليو)، و(أوسكار)، و(تشارلي).