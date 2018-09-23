رائد فضاء روسي يتغزل بـ (إيفانكا ترامب)

رام الله - دنيا الوطنتغزل رائد فضاء روسي، بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، عندما عقدت مؤتمراً عبر الفيديو مع مجموعة من رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية.ووفق (سكاي نيوز)، فقد كانت إيفانكا في زيارة إلى مركز جونسون للفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، وأثناء حديثها قال لها رائد الفضاء أوليج أرتيمييف: "أعتقد أنك شخصية لطيفة للغاية، عندما أراك على التلفزيون، وفي الأخبار يتحسن مزاجي".وقابلت إيفانكا مجاملة الرائد الروسي، بالابتسام والضحك، وقالت خلال المؤتمر: إنها كانت تريد دائماً، أن تكون رائدة فضاء، مضيفة: "كنت دائماً أريد الذهاب إلى الفضاء، أنتم تحققون حلمي هناك".