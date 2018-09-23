بعد تكهنات بخضوعه للإقامة الجبرية.. ظهور نادر لولي العهد السعودي السابق







رام الله - دنيا الوطنفي ظهور نادر، وفي صورة حديثة، التقطها أحد المقربين له، ظهر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، تزامناً مع احتفالات المملكة بعيدها الوطني.وظهر بن نايف، في الصورة، مبتسماً وبجانبه طفلتان يبدو أنهما حفيدتاه، مبدداً بذلك صحة تقارير إعلامية، وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية، عقب إعفائه من مناصبه.وأعفي الأمير محمد بن نايف، منتصف العام الماضي، من مناصب ولي العهد، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، حيث أسندت ولاية العهد للأمير محمد سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.ومنذ إعفائه لم يظهر الأمير، البالغ من العمر (60 عاماً)، كثيرًا، حيث فقط كان يظهر بمناسبات العائلة المالكة بين فترة وأخرى.