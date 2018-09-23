الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من دورا وترقوميا بالخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة مواطنين من دورا جنوبا، وترقوميا غربا في محافظة الخليل.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال، نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في دورا جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، بعد أن عاثت في منازلهم خراباً، وهم: اويس هاشم الرجوب، وسلامة محمد سلامة العرجان، وباسل محمد حسن الفسفوس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال، داهمت بلدة ترقوميا غرب الخليل، واقتحمت عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت رزق فتحي عبد الحميد جعافرة، وشقيقه عبد الله، ورمزي وليد جعافرة، ونقلتهم لجهة غير معلومة".