شؤون فلسطينية

قيادي في حماس: لم نسمع من وفد المخابرات المصرية تهديدًا ووعيدًا

قيادي في حماس: لم نسمع من وفد المخابرات المصرية تهديدًا ووعيدًا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عصام الدعليس، نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس: إن الوفد الأمني المصري، التقى قيادة الحركة، وكان اللقاء إيجابياً وأخوياً.

وأضاف الدعليس في تغريدة عبر موقع (تويتر): لم نسمع منه تهديداً ولم ينقل لنا وعيداً كما جاء في بعض وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن البعض يحاول دائماً تشويه أي جهودٍ لتحقيق المصالحة، وتثبيت التهدئة وكسر الحصار عن غزة، والتخفيف من معاناة شعبنا.

يذكر، أن صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قالت: إن حركة حماس متشددة للغاية في مواقفها، وأبلغت الوفد بعدم إمكانية وقف البالونات الحارقة والمظاهرات عند السياج الفاصل.

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