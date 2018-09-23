سلطات الاحتلال تبدأ ببناء حي جديد في مستوطنة (بيت إيل)

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أنه بعد أكثر من عشر سنوات لم يتم خلالها بناء ولو وحدة سكنية جديدة في (بيت إيل)، بدأت يوم الخميس الماضي، أعمال البناء في الحي الجديد في المستوطنة.وبدأت الجرافات بتجريف الأرض تمهيداً لبناء 300 وحدة سكنية جديدة، وعد بها رئيس الوزراء بعد هدم مباني (أولفانا) قبل خمس سنوات، وهدم مباني (دراينوف) قبل ثلاث سنوات.