33 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال





جاء اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.





ويواصل المستوطنون، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، وسط اعتداءات مستمرة على حراس وموظفي المسجد الأقصى المبارك.









رام الله - دنيا الوطناقتحم 33 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.