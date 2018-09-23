33 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 33 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
اقتحم 33 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
جاء اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.
ويواصل المستوطنون، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، وسط اعتداءات مستمرة على حراس وموظفي المسجد الأقصى المبارك.
التعليقات