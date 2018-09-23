عاجل

  • قوات الاحتلال تقتحم الخان الأحمر وتمهل السكان باخلائه حتى 1/10/2018

دولي

فيديو لروحاني يغادر المكان مسرعا.. شاهد قتلى هجوم "الأهواز"

فيديو لروحاني يغادر المكان مسرعا.. شاهد قتلى هجوم "الأهواز"
خرج روحاني من المنصة في تفجير "الأهواز"
رام الله - دنيا الوطن
القتلى من الحرس الثوري الإيراني في العملية التي نفذها 4 مهاجمين أثناء عرض عسكري صباح أمس السبت في "الأهواز" عاصمة محافظة "خوزستان" بالجنوب الغربي الإيراني، قد يزيدون عما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن السلطات الرسمية.

ففي فيديو مرفق وتعرضه الآن، يمكن إحصاء 9 جثث على الأقل لعسكريين قضوا بالهجوم الذي أعلنت حركة "النضال العربي لتحرير الأحواز" مسؤوليتها عنه، إضافة إلى أن اللقطة متسارعة في الفيديو، وقد تكون لقسم فقط من جثث العسكريين المتراكمة، بحسب "العربية.نت". 

 

وما تم إعلانه رسمياً عن عدد القتلى حتى الآن، هو أنهم 17 مدنياً و8 عسكريين، منهم العقيد في الحرس الثوري أميد فرخي، إضافة إلى الجنديين حسين ولايتي وسعيد زارع، كما وملازم اسمه پاسدار زنگنه، نشروا في "تويتر" صورته من دون معلومات عنه، إضافة إلى قتيل آخر، هو المجند علي كيمايي، ونشر أحدهم اسمه @EMombeyni صورته في "تويتر" من دون أن يضيف عنه أي معلومات، سوى "هاشتاغ" صنعوه له باسم (#شهيد_علي_كيمايى ) ولم يحظ بنصيب من الانتشار.

فأسرع روحاني وخرج من المنصة

ومما ورد عبر ترجمات لما نشرته وسائل إعلام إيرانية وغيرها، أن المهاجمين الأربعة تنكروا بزي جنود النخبة في الحرس الثوري الإيراني، وفقاً لما  المتضمنة أنهم خبأوا أسلحتهم في حديقة مجاورة لمنصة كان في وسطها الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومعه احتشد مسؤولون لمتابعة عرض عسكري للحرس الثوري، تقيمه إيران كل عام لمناسبة ذكرى حرب بدأت في 1980 بين إيران والعراق وانتهت بعد 8 سنوات.

 

عرقلة ما طرأت، وغير واضحة للآن، اضطرت اثنان من الأربعة ظهرا من خلف أحد المدرجات لاستهداف المنصة الرئيسية ومن فيها بشكل خاص، إلى العدول عن مهاجمتها وإطلاق النار على الجنود بدل الاتجاه نحو المنصة، فأسرعوا وأبلغوا الرئيس الإيراني بما يحدث، فأسرع وخرج من المنصة، بحسب ما بدا في فيديو آخر انتشر عبر مواقع التواصل، كما في "يوتيوب" أيضاً، واعتمدته وسائل إعلام دولية الانتشار، للإشارة إلى خطورة ما كان سيحدث لو نجح المهاجمون بالنيل من الرئيس الإيراني.

اعتقلوه ونقلوه إلى أحد المستشفياتزميلان للمهاجمين الأولين ظهرا عند سماع إطلاق النار، وهما على دراجة نارية، واشتركا أيضاً بإطلاق الرصاص مستهدفين العسكريين بشكل خاص، فحدث اشتباك استمر ثواني معدودات، وانتهى بقتل 3 مهاجمين وإصابة الرابع إصابة ارتمى معها نازفاً، فاعتقلوه ونقلوه إلى أحد المستشفيات، آملين علاجه للتحقيق معه، إلا أنه لم يقو على الإصابة وفارق الحياة.

دب الذعر في أفراد الفرقة الموسيقية، فارتموا أرضا وبعضهم اختبأ مرعوبا

ولم يمض وقت طويل إلا وبدأت المعركة السياسية، باستدعاء الخارجية الإيرانية سفراء 3 دول تتهمها "بإيواء جماعات معارضة" هي هولندا والدنمارك وبريطانيا.

أخبار ذات صلة

(محمد) ضمن الأسماء الأكثر انتشاراً في بريطانيا

(محمد) ضمن الأسماء الأكثر انتشاراً في بريطانيا

رائد فضاء روسي يتغزل بـ (إيفانكا ترامب)

رائد فضاء روسي يتغزل بـ (إيفانكا ترامب)

ابنة رئيس أمريكي: تعرضت للاغتصاب قبل 40 عاماً

ابنة رئيس أمريكي: تعرضت للاغتصاب قبل 40 عاماً

الكونغرس يُطالب ترامب بالموافقة على طلب يخص الأمريكان المولودين في القدس

الكونغرس يُطالب ترامب بالموافقة على طلب يخص الأمريكان المولودين في القدس

بعد 4 شهور من استدعائه.. جنوب إفريقيا تُعيد سفيرها لإسرائيل

بعد 4 شهور من استدعائه.. جنوب إفريقيا تُعيد سفيرها لإسرائيل

كوسوفو تُبدي استعداداً لفتح سفارة لها في القدس

كوسوفو تُبدي استعداداً لفتح سفارة لها في القدس

تنظيم الدولة يتبنى هجوم إيران

تنظيم الدولة يتبنى هجوم إيران

خامنئي يأمر قوات الأمن الإيراني بالوصول إلى منفذي عملية &#34;الاهواز&#34;

خامنئي يأمر قوات الأمن الإيراني بالوصول إلى منفذي عملية "الاهواز"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

معبر الكرامة يعمل اليوم الأحد للساعة 10:30 صباحاً

معبر الكرامة يعمل اليوم الأحد للساعة 10:30 صباحاً

الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر تموز

الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر تموز

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من دورا وترقوميا بالخليل

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من دورا وترقوميا بالخليل

سلطات الاحتلال تبدأ ببناء حي جديد في مستوطنة (بيت إيل)

سلطات الاحتلال تبدأ ببناء حي جديد في مستوطنة (بيت إيل)

33 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

33 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

أسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات

الطقس: غائم جزئيًا إلى صاف في المناطق الجبلية

الطقس: غائم جزئيًا إلى صاف في المناطق الجبلية

(0404): 11 بالوناً حارقاً أطلق من القطاع تجاه المستوطنات أمس السبت

(0404): 11 بالوناً حارقاً أطلق من القطاع تجاه المستوطنات أمس السبت

منوعات

فيديو: الأمير هاري يحاول تقبيل امرأة محجبة.. شاهد رد فعلها؟

فيديو: الأمير هاري يحاول تقبيل امرأة محجبة.. شاهد رد فعلها؟

تصرّف غريب من يسرا بسبب &#34;إطلالتها&#34;.. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

تصرّف غريب من يسرا بسبب "إطلالتها".. وكيف أنقذتها منة شلبي من الموت؟

سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار السخرية صادم.. وأكد علاقتها بـ&#34;عمرو دياب&#34;

سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار السخرية صادم.. وأكد علاقتها بـ"عمرو دياب"

ظهور نادر لشريف منير بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة

ظهور نادر لشريف منير بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة

الحسناء و&#34;الرجل السحلية&#34;.. قصة علاقة غرام واقعية تحولت إلى فيلم خيالي

الحسناء و"الرجل السحلية".. قصة علاقة غرام واقعية تحولت إلى فيلم خيالي

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

لقطات مسربة تكشف إطلالة طليقة الوليد بن طلال بحفل زفافها

فيديو: السرطان يُحزن &#34;اليسا&#34; من جديد

فيديو: السرطان يُحزن "اليسا" من جديد

هل أنكرت حلا شيحا &#34;فرض الحجاب&#34; بعدما خلعته؟

هل أنكرت حلا شيحا "فرض الحجاب" بعدما خلعته؟

فيديوها..تحية كاريوكا: &#34;لا يلمسني رجل الا بالحلال&#34;..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديوها..تحية كاريوكا: "لا يلمسني رجل الا بالحلال"..وهذه قصة الـ 14 رجلاً في حياتها

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في &#34;مهرجان الجونة&#34;

فيديو: دينا الشربيني على رأسهم.. شاهد أسوأ الاطلالات في "مهرجان الجونة"

عربي

فيديو: فيضانات تضرب تونس وتخلف خسائر بشرية ومادية

فيديو: فيضانات تضرب تونس وتخلف خسائر بشرية ومادية

رفض طلب مبارك ونجليه بالتصالح في قضية القصور الرئاسية

رفض طلب مبارك ونجليه بالتصالح في قضية القصور الرئاسية

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك &#34;اتق الله&#34;

مفاجأة.. استخراج جثة القائل لمبارك "اتق الله"

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

أول خطوة لعودة العلاقات.. الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران