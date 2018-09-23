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الكونغرس يُطالب ترامب بالموافقة على طلب يخص الأمريكان المولودين في القدس

الكونغرس يُطالب ترامب بالموافقة على طلب يخص الأمريكان المولودين في القدس
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب السماح للأمريكيين المولودين في القدس، بتسجيل إسرائيل كبلد ميلادهم على جوازات السفر.

ووفق القناة السابعة الإسرائيلية، فقد قالت: إن 55 من أعضاء الكونغرس، طلبوا من ترامب أن يأمر وزارة الخارجية الأمريكية بالسماح لأطفال القدس الأمريكيين بتسجيل إسرائيل كبلد ميلادهم في جوازات سفرهم.

وكتب أعضاء الكونجرس: "وزارة الخارجية لم تنفذ بعد سياسة الحكومة للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لأغراض تسجيل المواليد أو التأكيد الوطني أو إصدار جواز سفر لمواطن أمريكي ولد في القدس".

وقد تم تقديم هذه الرسالة إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة من قبل النائب Lee Zeldin، وهو جمهوري من نيويورك.

يذكر، أن الإدارارت الأمريكية السابقة، كانت تعارض تسجيل "إسرائيل" كموطن للمواطنين الأمريكيين، الذين ولدوا في القدس.

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