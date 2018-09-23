الاحتلال يَشن حملة اعتقالات في الضفة بزعم وجود دواعٍ أمنية

إلى ذلك، داهمت قوات كبيرة مخيم الجلزون في رام الله، وشنت عمليات بحث وتمشيط، واعتقلت خلالها عدداً من الشبان.



وعرف من بين المعتقلين: قسام رياشي- عزون شرق قلقيلية، حمزة سليم رضوان- عزون، رائد سليم رضوان- عزون، محمد عوكل- نابلس، قتيبة البياري- جفنا شمال رام الله، أحمد أبو الصبري- مخيم الجلزون شمال رام الله، وطارق إبراهيم أبو شادوف- برقين غرب جنين، وأحمد سامي غنيم- برقين، والمحرر أويس الرجوب- دورا جنوب الخليل، وسلامة محمد العرجان- دورا، وباسل الفسفوس- دورا، وعنان فرج- نابلس، وسامر جبري- نابلس.



رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، أنه اعتقل 18 مواطناً في الضفة الغربية فجر اليوم، بزعم وجود دواعٍ أمنية.واقتحم جيش الاحتلال، محافظات الضفة الغربية وداهم منازل المواطني،ن واعتقل 18، وزغم كذلك أنه صادر أسلحة خلال عمليات دهم في مدينة نابلس.وقال المتحدث باسم الجيش: إن فلسطينيين ألقوا قنبلة محلية الصنع على معسكر (بيت إيل) خلال الليل، دون الإعلان عن إصابات.