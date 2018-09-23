شؤون فلسطينية

الطقس: غائم جزئيًا إلى صاف في المناطق الجبلية

الطقس: غائم جزئيًا إلى صاف في المناطق الجبلية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأثنين 2018/09/24: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/09/25: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2018/09/26: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 29-18 30-19 29-18

بيت لحم 29-18 30-19 29-18

رام الله والبيرة 27-17 28-18 27-17

طولكرم 31-22 31-22 31-22

نابلس 30-19 31-20 30-19

قلقيلية 31-22 31-22 31-22

جنين 32-21 32-21 31-21

سلفيت 29-18 30-19 29-18

طوباس 32-21 32-21 31-21

روابي 30-19 31-20 30-19

الخليل 28-18 29-18 28-18

غزه 29-23 29-23 29-23

أريحا 38-25 39-25 38-25

خانيونس 29-23 29-23 29-23

الأغوار الشمالية 36-23 37-23 36-23

رفح 31-22 31-22 31-22.

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