بعد 4 شهور من استدعائه.. جنوب إفريقيا تعيد سفيرها لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعادت جنوب إفريقيا سفيرها إلى إسرائيل بعد أربعة أشهر من استدعائه، على خلفية المجزرة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في الرابع عشر من أيار/مايو الماضي، وفق ما أعلنت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، أمس السبت: "إن السفير الجنوب إفريقي سيسا نجومبون عاد إلى إسرائيل".عودة السفير الجنوبي إفريقي إلى إسرائيل تأتي بعد أربعة شهور من استدعائه بعد استشهاد أكثر من 40 متظاهرا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع أثناء احتجاجهم على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.وذكر بيان صادر عن قسم العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا (ديركو)، في 14 مايو/آيار الماضي، أن حكومة البلاد تدين بأشد العبارات الممكنة الاعتداء العنيف الأخير الذي نفذته القوات الإسرائيلية المسلحة على طول حدود غزة.