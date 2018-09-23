(0404): 11 بالونا حارقاً أطلق من القطاع تجاه المستوطنات أمس السبت





وأشار الموقع ذاته، إلى أن البالونات سقطت في مستوطنات كيبوتس علوميم، ومستوطنة بئيري، موشاف شاحار غرب كريات غات، ناحال هبسور، نتيفوت، سدوت النقب، كيسوفيم .





بدوره، قال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: "ليلة أخرى من العنف على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بالونات حارقة، وقنابل يدوية وحجارة وزجاجات مولوتوف، وحرق اطارات مطاطية، ورمي عبوات متفجرة وأنبوبية، وطائرات ورقية مفخخة وألعاب نارية، فماذا تبقى ولم يحدث الليلة".





ويضاف إلى الـ 11 بالونا التي القيت منذ الصباح، فقد أطلق وحدات الارباك الليل عشرات البالونات تجاه المستوطنات، من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن موقع (0404) الإسرائيلي، أن عدد البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة، منذ صباح أمس السبت، بلغ 11 بالوناً حارقا، لافتا إلى أنها سقطت جميها في مستوطنات عدة في غلاف غزة.