أبو دياك يقدم واجب العزاء بالفقيدين أبو عيشة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنقدم وزير العدل علي أبو دياك اليوم السبت، واجب العزاء في ديوان أهالي بيت وزن بالقرب من نابلس بالفقيدين المأسوف على شبابهما المرحوم هاني مصطفي أبو عيشة والمرحوم علاء محمود أبو عيشة، اللذان قضيا نحبهما اثر حادث سير مروع وقع في نابلس اليوم السبت.وعبر أبو دياك عن أحر العزاء وأصدق مشاهر المواساة لذوي وعائلة الفقيدين، ونقل لهم تعازي رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية، راجيا الله العلي القدير أن يتغمدهما الشابين الفقيدين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما وذويهما وعائلتهما الصبر وحسن العزاء.