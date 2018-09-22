الأعرج يوقع مع التعاون الألماني مرحلة جديدة من برنامج دعم قطاع الحكم المحلي

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ومديرة برنامج دعم وإصلاح قطاع الحكم المحلي في التعاون الألماني (GIZ) كاثرين لورنز مرحلة جديدة من البرنامج لثلاث سنوات قادمة.وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير التعاون الإنمائي الالماني في الممثلية الألمانية في رام الله بيرند دونزلاف، وأعضاء بعثة التخطيط للمرحلة الجديدة من البرنامج والذي تنفذه (GIZ) بتفويض من الحكومة الألمانية.وأشاد الأعرج بدعم الحكومة والشعب الألماني للشعب الفلسطيني بشكل عام ولقطاع الحكم المحلي بشكل خاص، مؤكدا على أهمية الإنجازات التي تحققت بهذا الدعم خلال المراحل السابقة في مختلف المجالات، وانسجام ذلك مع اجندة السياسات الوطنية للحكومة والرؤية الخاصة للوزارة بتطوير قطاع الحكم المحلي.وأشار الأعرج إلى اسهامات البرنامج في تطوير الأنظمة الإدارية والمالية والفنية، وبناء القدرات، وتعزيز العلاقة مع المواطنين، والتي بدورها أسهمت بشكل كبير في التسهيل على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.وأكد الأعرج ضرورة توسيع مجالات الدعم المقدم للقطاع خلال المرحلة القادمة، والمساهمة في دعم المبادرات والأفكار الريادية، ودعم مساعي الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجهها، والعمل في المناطق المسماة "ج".بدورها، أعربت لورنز عن سعادتها بالاستمرار في البرنامج وإقرار مرحله جديدة منه، مشيدة بالإنجازات التي تمت في المراحل السابقة وما حققته من بناء وتطوير، وبالعمل مع قيادة الوزارة وطواقمها المختلفة.واشارت الى مكونات المرحلة القادمة وما تشمله من دعم في التخطيط والتطوير وبناء القدرات وتعزيز المفاهيم في مجالات الحكم المحلي المختلفة وتحسين الخدمات للمواطنين.