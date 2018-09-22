محافظ خان يونس يطالب بأكبر حملة دعم للرئيس عباس في الامم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور احمد الشيبي محافظ محافظة خان يونس على ضرورة بذل كل الجهود وتنحية الخلافات والتعالي عن المصالح الفئوية الضيقة، والعمل الفوري على تحقيق المصالحة الوطنية، لمواجهة المخاطر الجمة التي تحدق بقضيتنا الفلسطينية على الصعد كافة.وأضاف المحافظ قائلا :"أطالب كل شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية بدعم الرئيس محمود عباس في معاركه الدبلوماسية فهو من قال لترامب لا لمشروع صفقة القرن وهو من يقف في وجه اسرائيل وامريكا رافضا كل الحلول التي من سعيها القضاء على مشروعنا الوطني كما ودعا المحافظ الى اكبر حملة سياسية دعما لخطاب الرئيس عباس المرتقب في الامم المتحدة .وطالب الشيبي استغلال الفرصة المواتية لتحقيق الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا وأرضنا التي تعتبر الرد الحقيقي على كل محاولات المساس بحقوقنا التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية".وثمن المحافظ الدور الكبير والهام الذى تقوم به جمهورية مصر العربية ، لتحقيق المصالحة الوطنية، وحرصها الشديد على بذل جهودها المشكورة، لتذليل أي عقبات، والتغلب على أى صعوبات، تواجه تحقيق وحدة الشعب والأرض الفلسطينية.