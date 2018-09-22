كوسوفو تُبدي استعداداً لفتح سفارة لها في القدس

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس كوسوفو، هاشم ثاتشي عن استعداده لفتح سفارة لبلاده في القدس، إذا ما اعترفت دولة الاحتلال باستقلالها، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.ويرى خبراء، أن تصريحات ثاتشي، مهمة جداً من وجهة نظر دولة الاحتلال، التي تعمل بنشاط لنقل سفارات أخرى إلى القدس، بعد نقل الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي سفارات بلادهم إليها، بحسب ما جاء على موقع (الجديد الفلسطيني).وكانت كوسوفو، قد احتفلت قبل عدة أشهر بالذكرى العاشرة لإعلان استقلالها عن صربيا، ويشار إلى أن حوالي 120 دولة في العالم اعترفت باستقلال كوسوفو.وكانت كوسوفو، قد أعلنت استقلالها في عام 2008، واعترفت الولايات المتحدة، ودول أخرى بذلك.