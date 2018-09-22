فلسطينيون يبدؤون بفعاليات الإرباك الليلي شرقي القطاع.. وأربع إصابات برصاص الاحتلال

بدأت الجماهير الفلسطينية مساء اليوم السب، بفعاليات الإرباك الليلي، على الجدود الشرقية لقطاع غزة.





وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فقد بدأ المتظاهرون الفلسطينيون الفعالية على الحدود الشرقية لخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص بشكل كثيف عليهم، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين.





في غضون ذلك، بدأت جماهير جنوب قطاع غزة الفعالية، وتحديداً شرقي خزاعة، حيث أشعلوا الإطارات المطاطية وأطلقوا مفرقعات قرب الحدود.





وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، العديد من المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها، جمعة (كسر الحصار)، والتي أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة 312 آخرين.

رام الله - دنيا الوطن