الشرطة الإٍسرائيلية تعتقل فلسطينياً بزعم التخطيط لتنفيذ عملية بالعفولة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، شاباً فلسطينياً، يبلغ من العمر (21 عاماً)، بزعم أنه خطط لتنفيذ عملية في مدينة العفولة.وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن عملية الاعتقال، تمت في أعقاب اتصال هاتفي من شخص مجهول بالشرطة، التي استنفرت قواتها في مدينة العفولة، ونصبت الحواجز، وشرعت بأعمال تفتيش خلالها عُثر على شاب فلسطيني، زعمت أنه كان يخطط لتنفيذ عملية في المدينة.وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم القبض على المشتبه به، والذي لم يكن مسلحاً، بعد عمليات تفتيش واسعة، وتم نقله للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك).وذكرت الشرطة، أنه تم استخدام الوسائل التكنولوجية في محاولة تحديد مكان المشتبه به، وخلال عمليات التفتيش، تلقت الشرطة مكالمة أخرى، حيث أعطى المخبر رقم السيارة، حيث عثر على المشتبه به بداخلها.