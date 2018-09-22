ماذا جاء في اجتماع إسماعيل هنية بوفد المخابرات المصرية؟

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رام الله - دنيا الوطن
بحث الوفد الأمني المصري، مساء اليوم السبت، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادة الحركة، نتائج الجهود المصرية في ملف المصالحة الوطنية.

ووفقًا لبيان صادر عن حركة حماس، فقد تم استعراض مقاربات مستندة إلى التفاهمات والاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية 2011، حرصًا من حماس على استعادة الوحدة الوطنية خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس واللاجئين والاستيطان، كما تم استعراض الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفق تفاهمات 2014م، والالتزامات المترتبة على ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 ودار نقاش معمق حول سبل إنهاء الحصار عن قطاع غزة والتخفيف من معاناة أهلنا فيه، ومتطلبات ذلك من خطوات وإجراءات.

وأوضحت الحركة، أنه ساد اللقاء أجواء إيجابية بين الطرفين وناقشا العديد من القضايا خاصة آفاق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحصار الإسرائيلي على غزة.

إلى ذلك، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن حركة حماس متشددة للغاية في مواقفها، وأبلغت الوفد بعدم إمكانية وقف البالونات الحارقة والمظاهرات عند السياج الفاصل.

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