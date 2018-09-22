وزير الحكم المحلي يدعو لاحترام نتائج انتخابات (الإعادة) في هيئات محلية

رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، بنجاح سير العمليةالانتخابية، لعدد من الهيئات المحلية، (الإعادة) في محافظات (سلفيت جنين قلقيلية رام الله والبيرة).جاء ذلك، خلال جولة تفقدية لمركزي الاقتراع في بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين، حيث تابع مجريات العملية الانتخابية عن كثب، كما تفقدت طواقم الوزارة، مراكز الاقتراع في بقية المحافظات.ودعا الأعرج لاحترام النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات، والتي تؤكد حرص الحكومة على تعزيز النهج الديمقراطي، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، ومنح الفرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم في مجالس هيئاتهم المحلية.وأكد الأعرج أهمية التزام مجالس الهيئات المحلية كافة بالعمل وفق الأنظمة والقوانين المتبعة، والسعي نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.وأثنى الأعرج على كافة الجهود التي بذلتها طواقم لجنة الانتخابات المركزية في تنظيم سير الانتخابات بسلاسة ومسؤولية وشفافية عالية، كما وأشاد بجهود طواقم الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام.هذا وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت في بيان لها صباح اليوم السبت، أن عدد أصحاب حق الاقتراع بلغ 11,523 ناخباً وناخبة مسجلين في 8 مركز اقتراع، حيث يتنافس 113 مرشحة ومرشحاً من 13 قائمة انتخابية، على 53 مقعداً في 5 هيئات محلية في الضفة الغربية وهي ( سيلة الظهر في محافظة جنين، وعزون عتمة في محافظة قلقيلية، وقيرة في محافظة سلفيت، والمزرعة الشرقية، وبيرزيت في محافظة رام الله والبيرة).جدير بالذكر، أنه وبالإضافة إلى الهيئات التي جرت فيها الانتخابات، هناك 6 هيئات محلية أخرى ترشحت فيها قائمة واحدة، بالإضافة إلى أن هناك 7 هيئات محلية لم تترشح فيها أي قائمة.