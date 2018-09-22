إعلام الاحتلال: رصد علم فلسطيني عُلّق على السياج الأمني يُشبته بأنه مُفخخ





وأشار الموقع ذاته، إلى أنه يشتبه بأن يكون العلم الفلسطينيين مفخخاً.





يذكر، أن قوات الاحتلال، أعلنت عن تفجير جسم مشبوه على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وقد شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، أمس الجمعة، حالة من التوتر، حيث استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب 312 آخرون.









رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أنه تم رصد علم فلسطيني مساء اليوم السبت، تم تعليقه من قبل شبان فلسطينيين على السياج الأمني على حدود غزة.